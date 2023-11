In Nordhessen gehen Polizei und Zoll gemeinsam gegen Zulassungsverstöße bei ausländischen Fahrzeugen vor.

In der Vergangenheit seien immer mehr Fahrzeuge in der Region festgestellt worden, die über einen längeren Zeitraum ihre ausländische Zulassung beibehalten, obwohl deren Nutzer einen festen Wohnsitz in Deutschland hätten, teilten das Hauptzollamt Gießen und die Polizei am Mittwoch mit. Dem wolle man nun mit Streifenteams entgegenwirken. Allein bei Kontrollen an zwei Tagen im Stadtgebiet Kassel wurden demnach mehr als 60 Fahrzeuge festgestellt.