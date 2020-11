Die Polizei hat in Darmstadt eine größere Personengruppe angetroffen, die gegen die Corona-Verordnung verstieß. Zudem wurden der Streifenwagen mit Böllern beworfen.

Die Polizei hat am Samstag in Darmstadt eine größere Personengruppe angetroffen, die gegen die Corona-Verordnung verstieß. Als die Streifenbeamten die Gruppe über Lautsprecher ansprach, wurde ihr Wagen mit Böllern beworfen, berichteten die Beamten am Sonntag. Da die Gruppe auf rund 100 Personen angewachsen war, riefen die Beamten Verstärkung. Die Gruppe löste sich in der Folge in mehrere Kleingruppen auf. 23 Personen, vorwiegend Minderjährige, wurden kontrolliert. Bei einer Person wurden Knallkörper gefunden.