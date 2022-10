Beim Verlassen der A66 in Wiesbaden, an der Ausfahrt Mainzer Straße, ist ein Streifenwagen der Polizei am Dienstag auf ein Auto aufgefahren.

Dessen 50 Jahre alte Fahrerin wurde leicht ver- letzt. Der 21-jährige Streifenwagenfahrer und ein Mitfahrer kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 15.000 Euro. Zur Unfallursache machte die Polizei keine Angaben.