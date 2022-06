In Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus) ist ein Mann bei einem handfesten Streit mit einer Glasflasche am Kopf verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam er ins Krankenhaus. Sein Kontrahent musste mit auf die Wache und sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Warum die beiden Männer am Samstag an einem Weinstand in Streit gerieten, war zunächst unklar. Nähere Angaben auch zum Alter der Beteiligten lagen zunächst nicht vor.