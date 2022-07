Rund 15 Personen sind am Dienstagnachmittag in Darmstadt in einem Einkaufszentrum am Luisenplatz durch Reizgas verletzt worden.

Nach Polizeiangaben hatten sich zwei Männer vor dem Gebäude gestritten. Dabei sind sie ins Innere gegangen, wo einer von ihnen den Stoff versprüht haben und geflüchtet sein soll. Rettungskräfte behandelten die Betroffenen wegen Augen- und Atemwegsreizungen.