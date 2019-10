Streit in Bad Homburg eskaliert - mehrere Verletzte [Audioseite]

Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Mehrere Verletzte bei Schlägerei in Bad Homburg

Bei einer Schlägerei in Bad Homburg sind in der Nacht zum Samstag mehrere Menschen verletzt worden. In der Innenstadt waren zwei Gruppen von Männern aneinander geraten.

Der Streit zwischen den Gruppen war nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag auf offener Straße in der Innenstadt von Bad Homburg (Hochtaunus) ausgebrochen.

Bei der darauf folgenden Schlägerei wurden zwei 19 und 38 Jahre alte Männer verletzt, einer davon schwer. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei reagierte mit einem Großaufgebot und einer Straßensperre und nahm mehrere Menschen fest. Was den Streit ausgelöst hat und warum die Auseinandersetzung in einer Massenschlägerei endete, ist nicht bekannt.

Sendung: hr-iNFO, 5.10.2019, 08.00 Uhr