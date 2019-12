Ein Mann aus Gelnhausen hätte seine Geburtstags-Party fast nicht überlebt. Messerstiche trafen ihn ins Herz, eine Not-OP rettete ihn.

Ein 53 Jahre alter Mann aus dem Gelnhäuser Stadtteil Roth (Main-Kinzig) ist durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass nur eine Not-Operation ihm das Leben rettete. Der Mann sei am Samstagabend nach einem Streit auf der eigenen Geburtsparty von einem Gast attackiert worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hanau am Sonntag mit.

Als dringend Tatverdächtigen nahm die Polizei einen 25-Jährigen fest. Der sehr stark alkoholisierte Mann habe auf der Feier in der Wohnung des Gastgebers einen solchen Ärger gemacht, dass ihn die anderen rauswerfen wollten.

Stichverletzungen am Herzen

Schließlich habe der Gastgeber ihn mit nach draußen vor die Tür genommen, um ihn zu beruhigen. Alleine kehrte der 53-Jährige nach Angaben der Gäste zurück und brach im Wohnzimmer zusammen. Er blutete stark aus der Brust. In der Klinik stellten die Ärzte fest, dass er Stichverletzungen am Herzen erlitten hatte.

Den Verdächtigen nahmen Polizisten kurze Zeit später fest. Die Beamten fanden auch die mutmaßliche Tatwaffe: ein Taschenmesser.

