In einem Supermarkt in Friedrichsdorf (Hochtaunus) ist es am Montag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen.

Laut Polizei zerschlug ein stark alkoholisierter 31-Jähriger eine Glasflasche auf dem Kopf eines 57-Jährigen. Er und seine 42 Jahre alte Begleiterin, die von Scherben getroffen wurde, wurden leicht verletzt.