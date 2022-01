Ein 36-Jähriger hat am Dienstagmorgen einen Mann in Fulda bei einem Streit mit einem noch unbekannten Gegenstand, vermutlich einer Holzlatte, schwer am Kopf verletzt.

Das 38-jährige Opfer kam ins Krankenhaus,wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar. Gegen den 36-Jährigen wurde Haftbefehl wegen schwerer Körperverletzung erlassen.