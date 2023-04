Streit in Offenbacher Bar - mit Handfeuerwaffe geschlagen

In einer Bar in Offenbach ist es in der Nacht zum Sonntag zu einer Schlägerei gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll ein Gast eine Handfeuerwaffe mitgeführt und diese einem anderen Bar-Besucher an den Kopf geschlagen haben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus und nahm den Angreifer fest. Er war zuvor geflüchtet.