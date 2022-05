Streit in Schnellrestaurant

Streit in Schnellrestaurant Platzwunde nach Tellerwurf

Bei einem Streit in einem Schnellrestaurant in Limburg hat ein 34-Jähriger einen Unbeteiligten mit einem Teller am Kopf getroffen.

Laut Polizei sollte der Teller eigentlich seinen Kontrahenten treffen. Der Schütze erwischte stattdessen einen unbeteiligten 54-Jährigen, der eine Platzwunde am Kopf erlitt. Der 34-Jährige Tellerwerfer hörte danach nicht auf, sondern warf einen weiteren Teller, der eine Fensterscheibe beschädigte. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.