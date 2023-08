Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Usingen ist ein 37-Jähriger durch ein Messer schwer verletzt worden. Er musste operiert werden. Ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenomen.

Der 37-Jährige und der 36-Jährige waren am frühen Sonntagmorgen aus bislang unbekannten Gründen in einem Lokal in der Usinger Innenstadt aneinandergeraten. Der Streit eskalierte und verlagerte sich auf die Straße. Dort wurde der 37-Jährige durch ein Messer schwer verletzt, wie die Polizei berichtete. Er kam den Angaben zufolge in eine Klinik in Bad Homburg und musste dort operiert werden.

Der tatverdächtige 36 Jahre alte Mann wurde kurz darauf gefasst. Er sollte am Montag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt dem Haftrichter vorgeführt werden.