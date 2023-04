Ein hessisches Ehepaar zieht im Streit um die Bezahlung einer Hochzeits-Fotografin alle juristischen Hebel: Jetzt muss der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheiden, ob der Frau trotz Corona-Absage Geld zusteht - und wenn ja: wie viel.

Eine Hochzeit in der Corona-Pandemie wird am heutigen Donnerstag zum Fall für den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

Die Kläger aus dem Raum Gießen hatten am 1. August 2020 kirchlich heiraten wollen und für diesen Termin im Herbst 2019 eine Fotografin gebucht. Als sich dann jedoch abzeichnete, dass eine Feier aufgrund der geltenden Corona-Regeln mit den rund 100 Gästen nicht möglich sein würde, verschob das Paar die kirchliche Hochzeit auf den 31. Juli des nächsten Jahres. Fotografieren sollte nun aber der Fotograf, der zuvor die standesamtliche Trauung begleitet hatte - er hätte zu dem ersten Termin nicht gekonnt.

Vor Gericht geht es um die Frage, ob der Fotografin trotzdem Geld zusteht. Sie hätte mit dem Auftrag knapp 2.500 Euro verdient. Ungefähr die Hälfte hatte sie schon als Anzahlung erhalten.

Landgericht entschied zu Gunsten der Fotografin

Diese Summe wollen die Kläger zurück. Bisher hatten sie weder vor dem Amtsgericht Gießen noch vor dem Landgericht Gießen Erfolg. Das Landgericht hatte zuletzt entschieden, dass der Fotografin darüber hinaus noch die von ihr zusätzlich geforderten rund 550 Euro zustehen. Schließlich hätten die Kläger ihre Dienste auch zum späteren Termin in Anspruch nehmen können.

Zudem hätten die Kläger nicht dargelegt, dass die Durchführung der Feierlichkeiten aufgrund der "Corona-Beschränkungen" vollständig unmöglich gewesen sei. Die Beklagte hätte daher die vereinbarte Fotodokumentation erstellen können, wenn auch in einem kleineren persönlichen Rahmen als geplant.

Das letzte Wort haben jetzt die Karlsruher Richterinnen und Richter.

