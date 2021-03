Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Nach einem Streit um einen Einkaufswagen soll ein Mann seinen Kontrahenten mit dem Auto angefahren haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor. Am Dienstag begann der Prozess in Hanau.

Ein Streit um einen Einkaufswagen ist offenbar der Grund dafür, dass sich ein 30 Jahre alter Mann am Dienstag wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht in Hanau verantworten muss. Er soll seinen Kontrahenten deswegen absichtlich mit dem Auto angefahren haben.

Die Tat geschah am 2. Februar 2020. Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge kam es in der Filiale eines Discounters in Schöneck (Main-Kinzig) zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Angeklagte und ein 42 Jahre alter Mann hätten lautstark argumentiert und sich gegenseitig gedroht. Auf dem Parkplatz stritten sie dann weiter.

Mit dem Auto verfolgt

Beide stiegen in ihre Autos, wobei der 30-Jährige seinem Kontrahenten mit dem Auto folgte. Als der Verfolgte bemerkte, dass sich sein Widersacher noch hinter ihm befand, hielt er an und stieg aus dem Auto aus. Der Angeklagte hielt zunächst auch an, legte dann aber den Rückwärtsgang ein und fuhr etwa 60 Meter zurück - offenbar, um Anlauf zu nehmen.

Die Anklage geht davon aus, dass er danach Vollgas gab und den 42-Jährigen anfuhr. Das Opfer sei über das Dach gerutscht und auf dem Bürgersteig aufgeschlagen. Anschließend soll der Angeklagte ihm noch ins Gesicht getreten haben.

Gehirnerschütterung und Knochenbrüche

Der Mann habe eine Gehirnerschütterung sowie mehrere Knochenbrüche, Riss- und Schürfwunden davongetragen. "Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag, weil der Angeklagte den Tod des Opfers zumindest billigend in Kauf genommen haben könnte", sagte eine Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft.

Der 30-Jährige floh zuerst vom Tatort, stellte sich aber später der Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass er sich zur Tatzeit bereits wegen einer anderen Straftat in Bewährung befand.

Sendung: YOUFM, 30.03.2021, 8.30 Uhr