In Eiterfeld ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 22-Jähriger soll einen 41-Jährigen erstochen haben. Die Polizei nahm ihn fest.

In einem Wohnhaus in Eiterfeld (Fulda) ist es am Montagabend zu einem tödlichen Streit zwischen zwei Männern gekommen. Ein 22-Jähriger soll dabei seinen 19 Jahre älteren Bekannten mit einem Messer erstochen haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft und der Polizei war der 22-Jährige ein enger Freund der Familie des Opfers. Vor dem Messerangriff sollen die Männer heftig miteinander gestritten haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen noch am Tatort fest.

Die Hintergründe der Tat seien unklar, teilten die Behörden am Dienstag mit. Das Amtsgericht Fulda erließ einen Haftbefehl wegen Totschlags gegen den 22-Jährigen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Sendung: hr-iNFO, 16.02.2021, 18 Uhr