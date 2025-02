Auto in Verteilerkasten gefahren: Stromausfall in Teilen Offenbachs

In Teilen der Stadt Offenbach fällt aktuell der Strom aus. Davon betroffen sind auch Ampelanlagen und das Internet. Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in einen Verteilerkasten geprallt.

Zahlreiche Menschen in Offenbach sind am Freitagnachmittag im wahrsten Sinne des Wortes offline: Nach einem Autounfall falle vorwiegend im Stadtteil Lauterborn der Strom aus, teilte die Polizei mit. Auch andere Bereiche könnten betroffen sein.

Ein Ende der Störung sei aktuell "nicht absehbar", teilten die Beamten mit. Die städtischen Versorgungsbetriebe arbeiteten mit Hochdruck an einer Lösung.

Wie viele Menschen betroffen sind, ist unklar, da der Energieversorger zunächst nicht zu erreichen war.

Auto kracht in Verteilerkasten

Am frühen Nachmittag war eine 61 Jahre alte Frau aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in einen Verteilerkasten in der Humperdinckstraße gefahren. Dieser wurde dabei offenbar schwer beschädigt. Neben Strom seien "offenbar auch das Internet sowie wohl auch Ampeln und Straßenbeleuchtungen beeinträchtigt", teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Die Autofahrerin blieb unverletzt, ihr Wagen wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.