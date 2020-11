Feuer in Umspannwerk Stromausfall in Frankfurt

Wegen eines Feuers in einem Umspannwerk in Frankfurt-Höchst ist am Dienstagmorgen in Teilen der Stadt der Strom ausgefallen.

Betroffen waren davon Höchst, Nied und gebietsweise auch Griesheim, Sossenheim, Zeilsheim sowie Sindlingen.