Stromausfall in Teilen von Kassel

In mehreren Stadtteilen von Kassel ist am Montagabend der Strom ausgefallen. Rund 2.000 Haushalte saßen im Dunkeln. Auch der Verkehr war betroffen.

Veröffentlicht am 10.02.25 um 21:56 Uhr

Wie die Feuerwehr Kassel am Montagabend auf hr-Nachfrage mitteilte, fiel in Teilen des Stadtgebiets um kurz vor 20 Uhr der Strom aus. Betroffen war demnach der Kasseler Westen mit den Stadtteilen Brasselsberg, Wilhelmshöhe und Wehlheiden.

Dort saßen die Menschen in rund 2.000 Haushalten im Dunkeln, wie die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH dem hr sagte. Ursache für den Stromausfall war demnach ein sogenannter "Doppelschluss", zwei Kabelfehler auf einmal in einer Verteilerstation am Kirchweg.

Ampeln aus, Fernbahnhof dunkel

Auswirkungen gab es auch auf den Verkehr: Laut Feuerwehr fielen mehrere Ampelanlagen aus, am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe war die Beleuchtung defekt, einige Trams verspäteten sich. Schäden durch den Stromausfall waren der Kasseler Feuerwehr am Abend nicht bekannt.

Gegen 21 Uhr sei die Störung nach Angaben der Verkehrs- und Versorgungs-GmbH behoben worden. Um den Fehler im Stromnetz zu "umschiffen", wurden demnach Leitungen rund um die defekte Stelle aktiviert. Voraussichtlich ab Dienstag sollen Bauarbeiten beginnen, um die defekten Kabel auszugraben.

Vergleichsweise langer Ausfall

Insgesamt dauerte der Stromausfall in Kassel am Montagabend über eine Stunde, sagte ein Sprecher der Verkehrs- und Versorgungs-GmbH - und damit vergleichsweise lang: Im Durchschnitt falle in Deutschland pro Haushalt fünf bis acht Minuten pro Jahr der Strom aus.