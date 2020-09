Stromausfall in Wiesbaden

Mehrere Stadtteile betroffen Stromausfall in Wiesbaden

In den Wiesbadener Stadtteilen Rambach und Bierstadt sowie in Teilen der Innenstadt ist am Freitag der Strom ausgefallen.

Ursache seien mehrere Erdschlüsse von Versorgungskabeln gewesen, wodurch es zu Sicherheitsabschaltungen kam, teilte der Versorger sw netz mit. Die Probleme seien teilweise wieder behoben worden. Die weiteren Arbeiten könnten bis in die Nacht dauern. Wie viele Haushalte betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt.