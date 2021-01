Nach dem schweren Lkw-Unfall bei Offenbach hat die Polizei die Sperrung der A661 aufgehoben. Ein stark beschädigter Strommast der Deutschen Bahn muss repariert werden.

Nach dem Lkw-Unfall laufen seit Mittwoch die aufwendigen Bergungsarbeiten: Der Lkw kam am Dienstag im Gestrüpp neben der Autobahn zum Stehen und riss den Fuß eines 38 Meter hohen Strommasts einer Hochspannungsleitung der Deutschen Bahn weg.

Ein Bein des Masts landete auf dem Container, den der Lkw geladen hatte. Er kann nicht so einfach entfernt werden, denn der Strommast könnte dadurch umstürzen. Diese Bergung ist nach Angaben der Polizei sehr kompliziert. Damit überhaupt Fahrzeuge dorthin gelangen können, sei eine Holzrampe gebaut worden.

Mit Behinderungen für die Deutsche Bahn sei nicht zu rechnen, sagte ein Sprecher dem hr. Züge seien nicht betroffen.

Der Lkw riss einen Fuß des 38 Meter hohen Strommasts einer Hochspannungsleitung weg. Bild © Michael Seeboth (hr)

Sperrung am Nachmittag aufgehoben

Die Polizei Frankfurt gab die Autobahn in Richtung Bad Homburg am frühen Nachmittag frei, wie sie auf Twitter mitteilte. Rund eine Stunde später hob sie auch die Sperrung der Gegenfahrbahn in Richtung Egelsbach (Offenbach) auf.

Fahrer blieben unverletzt

Der Laster war nach Polizeiangaben am Dienstag unweit des Offenbacher Kreuzes in Fahrtrichtung Oberursel mit einem ins Schleudern geratenen Auto zusammengestoßen. Der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer und der 44 Jahre alte Autofahrer wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.