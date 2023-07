Ein Projekt des Landes soll Menschen mit geringem Einkommen helfen, Stromkosten zu senken und Energie zu sparen.

So gibt es die Möglichkeit, alte Kühlschränke kostenlos gegen neue, effizientere Geräte zu tauschen, wie das Umweltministerium in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Teil des Projekts "Hessen checkt Strom!" sind zudem kostenlose Energiesparberatungen. Es richtet sich an Menschen mit geringem Einkommen, staatlicher Unterstützung oder kleiner Rente. Den Angaben zufolge stellt das Land 3,2 Millionen Euro für das Projekt zur Verfügung.