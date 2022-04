Ein Chemiestudent hat am Mittwochabend durch Experimente in seiner Wohnung in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag zerbrach dabei ein Glasbehälter, wodurch sich der 22-Jährige an seiner Hand verletzte. Polizei und Feuerwehr fanden in der Wohnung zahlreiche Chemikalien, die er zwar legal erworben haben soll, aber nicht sachgemäß gelagert habe. Eine hinzugezogene Spezialfirma musste die Chemikalien an einen geeigneten Lagerort bringen. Elf Bewohner in dem Mehrfamilienhaus wurden evakuiert.