Tribüne der Galopprennbahn abgerissen : Bagger machen Weg für DFB-Akademie frei

Frankfurt: Die Galopprennbahn in Frankfurt ist endgültig Geschichte. Mit großem Geschütz wurde am Montag die Tribüne abgerissen, in wenigen Wochen soll das Gelände dem DFB übergeben werden. [mehr]