Eine 21-Jährige aus Kassel ist im Italien-Urlaub von einer Klippe gestürzt und liegt seitdem im Koma. Vieles deutet auf einen Mordversuch nach einer Vergewaltigung hin.

Im Urlaub in Italien hat eine 21 Jahre alte Studentin aus Kassel beim Sturz von einer Klippe so schwere Verletzungen erlitten, dass sie seither im Koma liegt. Die Polizei ermittelt nun, ob der Vorfall in Sanremo am Ligurischen Meer kein Unfall war.

Auch die Kasseler Polizei ist involviert: Die Mutter der jungen Frau hatte sich an sie gewandt, wie die HNA am Freitag meldete. Das Blatt hatte zuerst über den Fall berichtet.

Ein Sprecher bestätigte dem hr, dass die Anzeige erstattet wurde. Die Mutter fürchtet demnach, dass ihre Tochter Opfer eines Verbrechens wurde. Die Polizei hält ihre Angaben für schlüssig und ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung und wegen des Verdachts des versuchten Mordes, wie der Sprecher sagte.

Mann stürzte mit in die Tiefe

Dem Bericht der HNA zufolge stürzte mit der 21-Jährigen auch ein 32 Jahre alter Mann von der etwa 70 Meter hohen Klippe. Er wurde ebenfalls verletzt. Ermittelt werde nun, welche Rolle er bei dem Geschehen spielte. Die HNA schreibt, laut italienischen Medienberichten handle es sich um einen Tunesier, der sich illegal in Italien aufgehalten habe und nun in Untersuchungshaft sei.

Die 21-Jährige war erst zwei Stunden nach dem Sturz von der Strandaufsicht entdeckt worden. Sie wurde mit schweren Verletzungen an Hüfte, Beinen und Füßen ins Krankenhaus geflogen. Der HNA sagte die Mutter, die Ärzte hätten auch Hirnverletzungen diagnostiziert. "Nach drei Wochen im künstlichen Koma gibt es noch kein Zeichen, dass sie etwas wahrnimmt", zitiert die Zeitung die Mutter.

Sendung: hessenschau, 24.08.2018, 19.30 Uhr