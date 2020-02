Die Hessen müssen an den Fastnachtstagen mit Regen und stürmischen Böen rechnen. Bei den Umzügen in Frankfurt, Wiesbaden und andernorts könnte es am Sonntag richtig ungemütlich werden. Zwei Umzüge wurden abgesagt.

Schlechte Nachrichten für Hessens Narren: Erst führte der Anschlag in Hanau zu mehreren Absagen, und jetzt droht der Fastnachtssonntag auch noch wortwörtlich ins Wasser zu fallen oder verweht zu werden. Die Narren erwartet am Sonntag durchgehend Regen. Ab dem Mittag soll es auch stürmen.

Die Stadt Oberursel (Hochtaunus) hat deswegen den traditionellen Taunus-Karnevalszug abgesagt, wie sie am Sonntagmorgen per Twitter mitteilte. Losgehen sollte es um 14.11 Uhr, am Start wären eigentlich rund 2.500 Mitwirkende mit 184 Zugnummern gewesen, darunter 64 Motivwagen.

Oberursel im Dialog @OberurselDialog Aufgrund einer aktuellen Unwetterwarnung (Windböen Stärke 8) des Deutschen Wetterdienstes hat sich der Veranstalter, in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsorganen der Stadt Oberursel (Taunus) und zu Ihrer eigenen Sicherheit, dazu entschieden den Taunus-Karnevalsumzug abzusagen. [zum Tweet]

Auch in Flieden (Fulda) hat der örtliche Karnevalsverein den Königreich-Zug abgesagt. Er werde im Mai zum 30-jährigen Bestehen des Vereins nachgeholt, sagte Vorstandsmitglied Jürgen Weider am Sonntag dem hr. Am Sonntag werde in der Halle gefeiert. Der Zug hätte 54 Nummern mit rund 1.300 Teilnehmern gehabt, der Verein erwartete Zuschauerzahlen im hohen vierstelligen Bereich.

Kleiner Trost für alle, die trotzdem feiern: Mütze und Handschuhe können zu Hause bleiben. Bei milden Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad Celsius reicht nach Angaben der hr-Wetterredaktion wohl auch eine Regenjacke.

Hunderttausende Zuschauer erwartet

In Frankfurt und Wiesbaden werden zu den Fastnachtsumzügen am Sonntag mehrere hunderttausend Zuschauer erwartet. Die Motivwagen, Fußgruppen und Musikkapellen in Frankfurt starten um 12.21 Uhr am Westhafen und ziehen von dort durch die Innenstadt zum Römer. Wie der Große Rat der Karnevalsvereine mitteilte, steht die Kampagne unter dem Motto "Das Handwerk hat seit langem schon, in Frankfurts Fastnacht Tradition!".

Am Vormittag sagte ein Sprecher des Großen Rats, der Umzug werde trotz der ungünstigen Wetterprognose stattfinden wie geplant.

Die Polizei in Frankfurt riet Besuchern, nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr sei der gesamte Bereich der Umzugsstrecke für den Verkehr gesperrt. Aus Sicherheitsgründen würden wie im Vorjahr zudem mobile Straßensperren errichtet.

Umzüge auch in Wiesbaden, Gelnhausen und Gießen

In Wiesbaden wollen ab 13.11 Uhr rund 5.500 Aktive unter dem Motto "Seit 70 Jahren lädt die Dacho ein, zum Tanzen, Lachen, Fröhlich sein!" durch die Straßen ziehen. Der Vorsitzende der Dachorganisation Wiesbadener Karneval, Simon Rottloff, erwartete mehr als 400.000 Besucher. Geplant sind 174 Zugnummern, darunter 60 Wagen und 35 Musikgruppen. Auch die Reiterstaffel der Landespolizei will mit ihren Pferde dabei sein.

Auch in Gießen findet am Sonntag ein Umzug statt. Der Hanauer Carnevalszug Verein hatte den diesjährigen Umzug dagegen nach dem tödlichen Anschlag in ihrer Stadt abgesagt.

Bessere Aussichten am Rosenmontag

Auch am Rosenmontag finden Fastnachtsumzüge statt - und zwar in Marburg, Fritzlar (Schwalm-Eder), Wildeck-Obersuhl (Hersfeld-Rotenburg), Fulda, Dieburg und Seligenstadt (Offenbach). Hier erwarten die Narren bessere Wetteraussichten. Ab dem Nachmittag soll es laut hr-Wetterredaktion trockener werden. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 13 Grad Celsius.

Die Narren in Heuchelheim (Gießen), Frankfurt-Heddernheim, Friedberg und Runkel-Wirbelau (Limburg-Weilburg) müssen sich bei ihren Umzügen am Fastnachtsdienstag dagegen auf Regen einstellen. In der Nacht ziehen Regenwolken auf, am Nachmittag kommt es zu einzelnen Schauern, bei Temperaturen von 8 bis 11 Grad Celsius.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 22.02.2020, 19.30 Uhr