Sturmtiefs vom Atlantik sorgen in Hessen für einen Wetterumschwung: Ab Mitte der Woche wird es stürmisch und nass. Selbst Orkanböen sind nicht ausgeschlossen.

Nach einem frühlingshaften Wochenende in Hessen wird es in den kommenden Tagen wieder ungemütlich. Bleibt es am Dienstag mit einem Mix aus Wolken und Sonne größtenteils noch trocken, halten spätestens in der Nacht zum Mittwoch anhaltende Regenfälle Einzug. Und das ist nicht der einzige Grund, um die Planung ausgedehnter Spaziergänge erstmal auf Eis zu legen.

Grund sind mehrere Sturmtiefs, die vom Atlantik her nach Deutschland ziehen. Diese sorgen dafür, dass bereits am Mittwoch mit starken Böen zu rechnen ist, die auf den Bergen auch stürmisch ausfallen können. Zudem wird es über weite Strecken des Tages nass bei Höchstwerten von 8 bis 13 Grad.

Stürmischer Donnerstag

"Am Donnerstag wird es ziemlich windig", sagt hr-Meteorologin Pila Bossmann - und zwar schon am frühen Morgen und bis zum Mittag. Erwartet würden Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 80 bis 90 Stundenkilometern, vereinzelt gar schwere Sturmböen von bis zu 100 km/h.

Die Wetterexpertin empfiehlt: "Von allem fernhalten, was herumfliegen kann." So könnte der Sturm beispielsweise lose Dachziegel umherwirbeln. Waldspaziergänger müssten zudem auf abgebrochene und herumfliegende Äste aufpassen. Morsche Bäume könnten im Sturm umfallen. Die Temperaturen klettern am Donnerstag auf 6 bis 12 Grad.

"Worst Case" am Freitag möglich

Am Freitag droht ein Orkan auf Deutschland zu treffen. Auch Hessen liegt in der möglichen Gefahrenzone. Ob es dazu kommt, sei noch unklar, eine verbindliche Aussage derzeit nicht möglich, sagt die Wetterexpertin.

Nach der Mehrzahl der Wettermodelle könnte Hessen vom Orkan verschont werden: Doch sicher ist das noch nicht, wie Meteorologin Bossmann sagt. Ein Modell sehe den Orkan weiter südlich auf Deutschland treffen: "Und dann hätten wir im Worst Case Orkanböen in Hessen."