An der Karambolage waren zehn Fahrzeuge beteiligt. Bild © Weitzel

Nach einer Massenkarambolage war die A5 für Stunden voll gesperrt. Zehn Fahrzeuge waren bei Mücke in zwei Kollisionen verwickelt. Die Bergungsarbeiten dauerten den ganzen Nachmittag.

Der erste Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr bei Regenwetter und schlechten Sichtverhältnissen. Aus noch ungeklärter Ursache stießen auf der A5 in Höhe von Mücke (Vogelsberg) acht Fahrzeuge zusammen. Wenig später kam es etwa 300 Meter nach der Unfallstelle zu einer zweiten Kollision mit zwei Fahrzeugen. Trümmerteile verteilten sich auf der Fahrbahn, die daraufhin in Richtung Kassel voll gesperrt werden musste.

Unfallhergang unklar

Bei der Massenkollision wurde niemand schwerer verletzt. Zwei Leichtverletzte kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Heftige Regenfälle erschwerten die Bergungsarbeiten, die sich wegen der Vielzahl der beteiligten Wagen länger hinzogen. Mehrere Unfallbeteiligte wurden in einer nahegelegenen Rettungsunterkunft versorgt. Wie es zu den Unfällen kam, konnte ein Polizeisprecher am Sonntagabend noch nicht sagen.