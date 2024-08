Terminal 1 im Dunkeln Stundenlanger Stromausfall am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen und in der näheren Umgebung ist in der Nacht der Strom für mehrere Stunden ausgefallen. Grund war offenbar ein technischer Defekt in einem Umspannwerk. Die Notsysteme am Airport fuhren hoch.

Im Terminal 1 funktionierte nur noch die Notbeleuchtung. Bild © Keutz TV-News

Auf den Flugverkehr hatte der Stromausfall kaum Auswirkungen: Pünktlich mit Beginn des Nachtflugverbots gingen am Montagabend gegen 23 Uhr die Lichter aus. Es sei zu einem Defekt in einem Umspannwerk des Energieversorgers gekommen, teilte ein Flughafensprecher dem hr mit. Videobeitrag Stromausfall am Frankfurter Flughafen Video Bild © Keutz TV Ende des Videobeitrags Betroffen war demnach das Terminal 1. Dort wurde laut des Sprechers die Notbeleuchtung eingeschaltet. Probleme habe es deshalb nicht gegeben. In Frankfurt finden zwischen 23 und 5 Uhr wegen des Nachtflugverbots keine Flüge statt. Offenbar auch Hotels betroffen In den frühen Morgenstunden gegen 3.30 Uhr entspannte sich die Situation allmählich. Zwar war die Stromversorgung zunächst nicht vollständig wiederhergestellt. Aber im Flughafen würden die Systeme wieder hochgefahren, so der Sprecher. Die ersten Flieger konnten wie geplant starten und landen. Bei Abflügen im Terminal 1 kommt es zu kleineren Verspätungen. Auch rund um den Airport gab es augenscheinlich Probleme mangels Stroms. Betroffen waren nach ersten Informationen neben einigen Anwohnern auch zwei große Hotels. Wie genau es zu dem Stromausfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Erst am Montag berichtete der zuständige Stromversorger Syna von Bauarbeiten an Hochspannungsleitungen im nahegelegenen Kelsterbach.