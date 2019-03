Umgestürzte Bäume, abgerissene Fassadenteile, eine entgleiste Straßenbahn. Mit Orkanstärke ist Sturmtief "Bennet" über Hessen hinweggefegt. In Lorsch wurde ein Arbeiter beim Einsturz einer Mauer schwer verletzt. Behinderungen gab es auch im Flug- und Bahnverkehr.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 119 km/h fegte am Montag Sturmtief "Bennet" über Hessens Hochlagen hinweg. Das ist Orkanstärke. Selbst in den Tälern gab es mit Geschwindigkeiten von 112 km/h noch orkanartige Böen. Davon betroffen waren nicht nur einige Fastnachtsumzüge.

Verspätungen und Flugausfällen am Frankfurter Flughafen

Auch beim Betrieb am Frankfurter Flughafen gab es Einschränkungen, wie eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) sagte. Die Anzahl der Landungen pro Stunde wurde am Vormittag von 60 auf 44 gesenkt. Zuvor waren wegen des Sturms kurzzeitig gar keine Landungen möglich gewesen. Es habe auch mehrere sogenannte Durchstarter gegeben, Flugzeuge also, die den Landeanflug abbrechen und durchstarten mussten. Ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport berichtete von Verspätungen und Flugausfällen.



Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kam es durch das stürmische Wetter auch in Hessen zu Einschränkungen im Schienenverkehr. Im Rhein-Main-Gebiet waren unter anderem die S-Bahn-Linien 3 und 9 sowie mehrere Regionalbahn-Linien betroffen.

Arbeiter bei Einsturz von Mauer schwer verletzt

In Lorsch wurde infolge starker Sturmböen beim Einsturz einer Mauer auf einer Baustelle ein Arbeiter schwer verletzt. Wie die Polizei in Darmstadt mitteilte, wurde die frisch fertiggestellte Mauer im dritten Stock eines Rohbaus vom Wind umgerissen. Der Bauarbeiter arbeitete zu diesem Zeitpunkt auf einem Gerüst, wurde von Mauerteilen getroffen und stürzte innerhalb des Gerüsts mehrere Meter tief.



In Darmstadt wehte der Wind ein Eisenteil von einem Dach. Das Eisentück fiel vor eine Straßenbahn und ließ sie entgleisen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand. Außerdem mussten sich die Rettungskräfte um ein eingestürztes Baugerüst und gelockerte Fassadenteile kümmern.



Allein in Südhessen gab es bis 15 Uhr rund 40 Polizeieinsätze. "Neben einer Vielzahl an umgestürzten Bäumen und in deren Folge blockierten Straßen, wurden auch eher ungewöhnliche Sturmschäden wie ein umherfliegendes Zelt am Ortsausgang von Einhausen (Landkreis Bergstraße) oder ein vom Winde verwehtes Trampolin auf einem Feld Nahe Mörfelden-Walldorf (Landkreis Groß-Gerau) gemeldet", so ein Sprecher.

Baum stürzt auf Straße: Glück für Mutter und Kleinkind

In Frankfurt musste die Feuerwehr seit dem Morgen zu rund 40 Einsätzen ausrücken. Während eines Einsatzes an einem beschädigten Flachdach musste dabei etwa die vielbefahrene Hanauer Landstraße stadteinwärts vorübergehend gesperrt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. In Wiesbaden-Biebrich wurden Autos durch einen umgestürzten Baum beschädigt. I

Im Kreis Offenbach hatten eine Mutter und ihr sieben Monate altes Kleinkind viel Glück. Auf der Bundesstraße 486 zwischen Langen und Mörfelden-Walldorf stürzte ein Baum vor das Auto der 28-Jährigen. Nach Polizeiangaben konnte die Frau nicht mehr bremsen und prallte dagegen. Sie und ihr Kind blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt, kamen aber zur Sicherheit ins Krankenhaus.

Lkw von Böe erfasst

Auf der Bundesstraße 83 bei Grebenstein (Kassel) wurde ein Lastwagen von einer starken Windböe erfasst. Der unbeladene Anhänger kippte nach Polizeiangaben um. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

In der Kasseler Innenstadt drohte ein größeres, vom Sturm gelöstes Blech von einem Dach zu stürzen. Es sei offenbar eine Dachfläche von rund 60 Quadratmetern betroffen, berichtete ein Polizeisprecher. Der Bereich wurde für Fußgänger und Fahrzeuge bis zum Bahnhofsvorplatz gesperrt, dadurch kam es auch zu Verkehrsbehinderungen. Am späten Nachmittag wurde die Sperrung aufgehoben, nachdem die Gefahr beseitigt war.

In Osthessen musste die Kreisstraße 34 zwischen Kirchheim und Neuenstein (Hersfeld-Rotenburg) wegen mehrerer umgestürzter Bäume für den Verkehr gesperrt werden. In Rotenburg wirbelte der Sturm zwei Altkleidercontainer durch die Luft. Die Container landeten auf zwei Autos. Der entstandene Sachschaden ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Der Hessische Waldbesitzerverband warnte die Menschen in einer Mitteilung davor, am Montag sowie den nächsten Tagen die Wälder zu betreten. Bäume würden bei einem Sturm oft nur angeschoben und fielen erst Tage später um, auch Äste könnten noch herunterfallen.