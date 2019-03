Sturmtief Bennet bringt die Straßenfastnacht gehörig durcheinander. Die größten Rosenmontagsumzüge in Fulda und Seligenstadt sollten zunächst abgespeckt stattfinden und wurden schließlich sicherheitshalber abgesagt. Für Dienstag sind die Aussichten geringfügig besser.

In Seligenstadt (Kreis Offenbach) sollte der Umzug um 14.01 Uhr losgehen, doch daraus wird nichts. Der Sturm macht den Narren einen Strich durch die Rechnung. Der Umzug wurde am Mittag abgesagt.

Kurz darauf kamen weitere schlechte Nachrichten aus Fulda und Neu-Isenburg (Offenbach): Auch dort können die Umzüge wegen des Sturms nicht stattfinden. Vom Polizeipräsidium Osthessen heißt es, in der Fuldaer Innenstadt seien schon mehrere Bäume umgestürzt und Ziegel von den Dächern geweht worden. "Nach aktuellen Wetterprognosen wäre es unverantwortlich, den Zug durchführen zu lassen", meldete die Polizei. In Fulda zieht sonst der größte Rosenmontagsumzug des Landes mit mehr als 260 Zugeinheiten und 4.100 Teilnehmern durch die Straßen.

Der traditionelle Springerzug in Herbstein trotzte dem angekündigten Schmuddelwetter. "Wir laufen auf jeden Fall", gab sich Manuel Hensler am Rosenmontagvormittag zuversichtlich. Der Erste Vorsitzende der Fastnachtsvereinigung Herbstein verfolgte die aktuelle Wetterentwicklung auf verschiedenen Apps. "Wir pflegen das Brauchtum, auch wenn es regnet." Doch Regen dürfte am Rosenmontag das geringste Problem der Karnevalisten sein.

"Ein Sturmfeld baut sich gerade langsam auf und wird Hessen am Mittag erreichen", berichtete hr-Meteorologe Mark Eisenmann. Vor allem in der Nähe von Schauern und Gewittern werde es Sturmböen oder sogar schwere Sturmböen geben, die bis 100 Stundenkilometer erreichen könnten. In den Gipfellagen drohten orkanartige Böen.

Wo genau der Sturm besonders heftig wüten wird, lasse sich allerdings nur schwer einschätzen, sagte Eisenmann. Mit der maximalen Windstärke wird irgendwann zwischen dem Vor- und dem Nachmittag gerechnet - genau in dem Zeitraum wollen die meisten Fastnachter durch die Straßen laufen. Erst am Abend soll sich die Lage wieder beruhigen.

Herbstein startete mit Verspätung

In Herbstein musste der Start des Umzugs, der eigentlich für 10.11 Uhr vorgesehen war, wegen eines Hagelschauers um etwa eine halbe Stunde verschoben werden. Für allzu heftige Wetterkapriolen hatten die Organisatoren einen Plan B. "Wir haben viele Fußgruppen am Start, zur Not lassen wir die Wagen mit den Aufbauten in den Scheunen", erklärte Hensler.

In Marburg soll der Umzug wie geplant um 13.33 Uhr starten. Sollte sich das Wetter verschlechtern, könne es aus Sicherheitsgründen aber noch zu einer Absage kommen, teilte die Stadt mit. In Fritzlar (Schwalm-Eder) haben die Organisatoren ebenfalls entschieden, den Umzug stattfinden zu lassen. Weitere Umzüge gibt es am Montag in Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg), Mühlheim (Offenbach), Kiedrich (Rheingau-Taunus), Naumburg (Kassel) und Ober-Mörlen (Wetterau).

Am Fastnachtsdienstag wird der Wind sich wieder etwas beruhigen. Das Wetter bleibt jedoch wechselhaft. Die Narren müssen mit Schauern und einzelnen Gewittern bei Temperaturen von 5 bis 11 Grad rechnen - ernüchternde Aussichten für das Straßenpartyvolk in Frankfurt-Heddernheim und Dieburg.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 04.03.2019, 19.30 Uhr