Die Aufräumarbeiten nach den Auswirkungen von Sturmtief "Zoltan" in Hessen laufen. Vor allem im Bahnverkehr kommt es weiter zu Beeinträchtigungen. Einige Zugverbindungen wurden eingestellt, manche Straßen sind noch gesperrt.

Nachdem Sturmtief "Zoltan" mit Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde über Hessen hinweggezogen ist, laufen vielerorts am Freitag die Aufräumarbeiten. Sturmböen und kräftige Regenfälle sorgten auch am Morgen für Verkehrsbehinderungen auf den Straßen und bei der Deutschen Bahn. Wegen des Sturmtiefs fallen in Hessen weiter zahlreiche Fernverkehrszüge aus.

Auf der ICE-Strecke zwischen Kassel und Fulda ging seit Donnerstagabend lange nichts mehr, wie die Deutsche Bahn mitteilte. In Kassel-Wilhelmshöhe stellte das Unternehmen einen Aufenthaltszug für gestrandete Passagiere bereit. Im Fernverkehr der Bahn fuhren zwischen Kassel und Fulda auch am Freitagmorgen noch keine Züge, der Regionalverkehr nahm seinen Betrieb teilweise wieder auf. Reisende sollen vor den Fahrten ihre Verbindungen prüfen.

Auch am Frankfurter Hauptbahnhof konnten gestrandete Reisende in Nachtzügen unterkommen. Zwischen Frankfurt und Fulda war der Bahnverkehr ebenfalls nahezu zum Erliegen gekommen. Nach Angaben der Bahn fielen durch den Sturm Bäume auf Oberleitungen. Am Freitagmorgen fuhren einzelne Verbindungen zwischen Frankfurt und Fulda.

Bahn hebt Zugbindung auf

Beeinträchtigungen durch Sturmschäden gibt es laut der Bahn vor allem auch in Norddeutschland. Betroffen sind dadurch mehrere Verbindungen in den Süden - etwa auf der Strecke von Hamburg/Hannover nach Frankfurt sowie Hamburg/Hannover über Kassel nach München. Die Bahn hob die Zugbindung für Donnerstag und Freitag auf. Fahrgäste können ihre Tickets an einem späteren Tag nutzen.

Das Unternehmen verwies allerdings auch darauf, dass die Züge im Fernverkehr wegen der bevorstehenden Weihnachtstage bereits sehr stark ausgelastet seien.

Auch Regionalzüge ausgefallen

Nicht wegen Sturmtief "Zoltan", sondern wegen Kabeldiebstahl gibt es auch auf der Strecke Frankfurt-Mannheim Probleme im Regional- und Fernverkehr. Die S9 fällt zwischen Mannheim und Groß-Rohrheim (Bergstraße) aus. Die RB62 fällt zwischen Worms und Biblis aus. Dafür hält der RE70 laut Bahn zusätzlich in Bürstadt-Bobstadt (Bergstraße). Eine Prognose, wann der Schaden behoben ist, sei nicht möglich.

Auch der Regionalverkehr war am Freitagmorgen beeinträchtigt. Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) kam es auf der Regionalbahn-Linie 15 noch am Freitagnachmittag zu Verspätungen und Ausfällen.

Für die Regionalbahn-Strecke RE2 hat die Bahn zwischen Eichenberg (Thüringen) und Kassel-Wilhelmshöhe Ersatzbusse eingerichtet. Der Betrieb auf der Linie RB/RE97 ist zwischen Korbach (Waldeck-Frankenberg) und Brilon (Nordrhein-Westfalen) laut Bahn vorübergehend eingestellt. Auf der Strecke RE54/RE55 werden Züge zwischen Frankfurt und Aschaffenburg ohne Zwischenhalt umgeleitet.

Der Betrieb auf dem Frankfurter Flughafen war am Donnerstagabend ebenfalls ausgebremst. Nach Angaben eines Sprecher des Betreibers Fraport kam es zu Verspätungen. Zudem seien mehrere Flieger auch nach 23 Uhr verspätet gestartet. Flugausfälle habe es aber nicht gegeben. Am Freitagmorgen herrschte demnach wieder Normalbetrieb.

Straßen gesperrt, Weihnachtsmärkte mussten schließen

In mehreren Regionen in Hessen wurden Straßen wegen umgestürzter Bäume vorübergehend gesperrt. Auch auf den Autobahnen liegen Äste oder umgefallene Schilder auf den Fahrbahnen. Zu den hr-Verkehrsmeldungen geht es hier.

In Usingen-Wernborn (Hochtaunus) fielen Bäume auf die Oberleitung und gerieten in Brand, der Ort war daher zeitweise ohne Strom. Der Netzbetreiber Syna stellte die Stromleitung in der Nacht wieder her, sodass Wernborn seit Freitagmorgen 7 Uhr wieder Strom hat, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Auch auf die B44 in Walldorf (Groß-Gerau) fiel ein Baum, es kam zu einem Autounfall. Bei Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus) fiel ebenfalls ein Baum auf die B42.

Auf der B44 bei Walldorf stürzte ein Baum auf die Straße, ein Auto fuhr dagegen. Bild © 5vision.news

Die Polizei in Mittelhessen berichtete von mehr als 60 Einsätzen bis zum Freitagmorgen, allein hier entstand ein geschätzter Schaden von etwa 130.000 Euro. Dabei habe es sich hauptsächlich um Aufräumarbeiten wegen umgestürzter Bäume, beschädigter Autos und umgewehter Schilder gehandelt. Schwerpunkte der Sturmeinsätze lagen im Lahn-Dill-Kreis und Marburg.

In Biedenkopf zog ein umgestürzter Baum den Zaun der Polizeistation in Mitleidenschaft. In Obertshausen (Offenbach) wurden Bäume auf ein Mehrfamilienhaus geweht. Die Feuerwehr musste sie aufwändig zurückschneiden.

In Obertshausen wurden Bäume auf ein Mehrfamilienhaus geweht. Bild © 5vision.news

Auch die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis berichtete von zahlreichen Einsätzen: Bei Niedernhausen sei ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Der Fahrer sei zum Glück nur leicht verletzt worden. Berichte über weitere Verletzte in Hessen gibt es bislang nicht. Im gesamten Landkreis kam es zu mehr als 40 Einsätzen, wie die Polizei am Freitagmorgen bilanzierte.

In Langenselbold (Main-Kinzig) rückte die Feuerwehr zu 16 Einsätzen aus. Unter anderem war ein Baum ein Wohnhaus gestürzt. Auf der L3189 zwischen Ronneburg (Main-Kinzig) und Büdingen (Wetterau) lagen zudem mehrere Bäume auf der Straße, ein Baum war auf ein Fahrzeug gefallen.

Feuerwehrleute in Langenselbold im Einsatz Bild © Feuerwehr Langenselbold

In Kassel musste der Weihnachtsmarkt aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Grund war nach Angaben der Kassel Marketing GmbH eine Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes mit Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Auch in Wiesbaden musste der Weihnachtsmarkt wegen des Sturms früher als geplant schließen.

In ganz Nordhessen verzeichneten die Rettungskräfte insgesamt etwa 120 Einsätze wegen umgestürzter Bäume. Auch hier wurde laut Polizei glücklicherweise niemand verletzt.

In Südhessen verlief der Sturm glimpflich, wie Polizei und Feuerwehr berichteten. Demnach gab es etwa im Odenwaldkreis 13 Einsätze, im Kreis Groß-Gerau stürzten 18 Bäume um. Straßen waren zeitweise gesperrt, aber es wurden keine Verletzten und keine schweren Schäden gemeldet.

Unwetterwarnungen am Freitag

Auch am Freitag gibt es für mehrere Kreise in Hessen noch Unwetterwarnungen, insbesondere in Nord- und Mittelhessen. So können im Kreis Waldeck-Frankenberg schwere Sturmböen auftreten, ergiebiger Dauerregen und Sturm wurde auch für die Kreise Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill angekündigt. Hier geht es zu den Unwetterwarnungen für Hessen.

