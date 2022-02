Der Strom ist am Donnerstag in Münchhausen (Marburg-Biedenkopf) ausgefallen, nachdem wegen des Sturms ein Baum auf eine Oberleitung gefallen war.

Wie die Polizei mitteilte, stieß in der Nacht ein Lastwagen in Gladenbach gegen eine umgewehte Ampel. Im gesamten Kreis gebe es Probleme, weil Bäume auf Straßen gefallen seien. In einem Fall habe es einen Hochsitz auf die Fahrbahn geweht.