Umgestürzte Bäume, abgerissene Stromleitungen und eine große Staubwolke über der A5: Ein Sturm hat am Mittwochabend große Teile des Landes im Griff gehabt. Einsatzkräfte wurden immer wieder alarmiert.

Über Hessen ist am Mittwochabend eine Gewitterfront mit starken Windböen hinweggezogen. Polizei und Feuerwehr waren teilweise im Dauereinsatz - unter anderem in Frankfurt. Dort wurde die Feuerwehr bis zum späten Abend zu über 85 Einsätzen gerufen.

Anrufer meldeten umgestürzte Bauzäune, abgerissene Äste sowie lose Dachziegel. Außerdem fielen einige S-Bahnen und Züge aus, weil Bäume auf die Oberleitungen krachten. Auch Straßenbahnen konnten zum Teil nicht fahren.

Staubwolke behindert Sicht auf der A5

In Südhessen gab es ebenfalls Probleme. An der A5 bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) wirbelte der Sturm so viel Erde von den angrenzenden Feldern auf, dass eine dunkle Staubwolke über die Fahrbahn zog und die Sicht einschränkte, wie die Polizei am späten Abend mitteilte.

In Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) knickte demnach eine Straßenlaterne an der B26 um. Die Bundestraße musste gesperrt und der Strom kurzzeitig abgeschaltet werden.

Baum drohte auf A66-Auffahrt bei Wiesbaden-Biebrich zu stürzen

In Wiesbaden rückte die Feuerwehr zu mindestens 30 Einsätzen aus - unter anderem wegen einer abgerissenen Stromleitung in Erbenheim, die gesichert werden musste. An der A66 drohte ein Baum an der Auffahrt Biebrich auf die Fahrbahn zu stürzen. Außerdem liefen mehrere Keller voll Wasser.

Auch die Polizei in Offenbach hatte alle Hände voll zu tun, dort mussten die Beamten zu dutzenden Einsatzorten ausrücken. Bis zum Abend blieb es aber bei Sachschäden.

In Bad Camberg (Limburg-Weilburg) schlug der Blitz in ein Dach ein. Auf der B80 bei Königstein (Hochtaunus) fiel ein Baum auf ein vorbeifahrendes Auto, verletzt wurde aber niemand. In Bad Homburg kippte ein Baum auf eine Stromleitung.

Sendung: hr1, 24.04.2019, 23 Uhr