An Nord- und Ostsee stellt man sich für die kommenden Tage auf Orkanböen ein. Ganz so dramatisch wird es in Hessen nicht. Aber die Sturmausläufer prägen auch hier das Wochenendwetter.

Man sollte an diesem Wochenende einen Regenschirm parat haben - und am besten auch gut festhalten. Denn die Voraussagen für Samstag und Sonntag lassen sich im Grund in drei Wörtern zusammenfassen: grau, nass, windig.

Sturmböen in höheren Lagen

Während sich der Freitag trotz einstelliger Temperaturen an vielen Stellen noch von seiner freundlichen Seite zeigte, zieht es in der Nacht zum Samstag nämlich in ganz Hessen zu. Es folgen Regen und starker bis steifer Wind aus Nordwest. "Auch wir bekommen hier die Tiefausläufer zu spüren", sagt hr-Wetterexpertin Pila Bossmann.

Denn weit oben an der Nord- und Ostseeküste stellen sich die Menschen für dieses Wochenende auf Orkanböen mit bis zu 120 km/h ein. Dafür sorgt Sturmtief "Nadia". Ganz so dramatisch wird es in Hessen dann nicht. Hier dürfte im Flachland maximal Windstärke 6, also Geschwindigkeiten um die 50 Stundenkilometer, erreicht werden. In höheren Lagen hingegen kann es mit bis zu 80 Stundenkilometern durchaus stürmisch werden. "Nur an wirklich sehr exponierten Stellen kann der Wind auch mal 95 km/h erreichen", sagt Bossmann.

Kurze Lichtblicke am Sonntag

Begleitet wird das Tief von Regen, in Lagen ab 800 Metern auch von Schnee. "Wir werden es hier aber nicht mit großen Mengen zu tun haben", betont Bossmann. Tagsüber liegen die Höchsttemperaturen bei 6 bis 10 Grad.

In der Nacht zum Sonntag erreicht die Windstärke wohl gegen Mitternacht ihren Höhepunkt. Der Sonntag präsentiert sich dann etwas ruhiger, aber weiterhin grau und feucht - allerdings mit vereinzelten Auflockerungen bei 3 bis 8 Grad.

Doch die kleinen Lichtblicke halten nicht lange: Bereits zu Wochenbeginn am Montag zieht sich der Himmel wieder zu. In den Niederungen ist mit schauerartigem Regen zu rechnen, in den Höhenlagen ab 300 Metern erneut mit Schnee. Das Thermometer pendelt sich bei Höchsttemperaturen von 0 bis 6 Grad ein.