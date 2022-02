Zahlreiche Bäume wurden in Hessen entwurzelt.

Zahlreiche Bäume wurden in Hessen entwurzelt. Bild © Imago Images

Mit Wind und Regen ist Sturmtief "Antonia" in der Nacht zum Montag über Hessen gezogen. Bäume wurden entwurzelt und Bahnstrecken mussten gesperrt werden. Jetzt drohen Hochwasser.

Audiobeitrag Audio Das Wetter in Hessen: Es bleibt nass und stürmisch Audio Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Von großen Schäden war am Montagmorgen zunächst nichts bekannt. Mit heftigen Windböen und kräftigem Regen bescherte "Antonia" ganz Hessen jedoch eine unruhige Nacht.

Bereits seit Sonntagabend fuhren die meisten Regionalzüge nicht mehr. Und auch am Montagmorgen müssen Bahnfahrer bis voraussichtlich 8 Uhr zumindest mit Einschränkungen rechnen. In Nordhessen ist die Oberleitung der Bahnstrecke bei Wehretal (Werra-Meißner) vermutlich durch den Sturm zerstört worden. Bis wann die Strecke wieder befahrbar ist, ist noch unklar.

Bäume blockieren Bundesstraßen

In ganz Hessen stürzten Bäume auf Straßen, darunter auf der B27 bei Burghaun (Fulda) und der B54 bei Taunusstein (Rheingau-Taunus). Die B251 war zwischen Wolfhagen-Ippinghausen (Kassel) und Waldeck-Freienhagen (Waldeck-Frankenberg) am Montag noch voll gesperrt.

An der Anschlussstelle Hanau der A3 stürzte ein Baum auf einen Transporter. Verletzt wurde dabei niemand. Doppeltes Pech hatte ein Fahrzeugbesitzer im südhessischen Fischbachtal (Darmstadt-Dieburg): Dort stürzte ein Baum zunächst auf eine Laterne und beide gemeinsam dann auf das darunter geparkte Auto.

Hochwasser droht an Weser, Lahn und Eder

Und es geht ungemütlich weiter: Auch am Montag fegen laut hr-Meteorologe Michael Köckritz noch Sturmböen mit 80 Kilometern pro Stunde durch Hessen. Bäume, die etwa durch die Orkantiefs "Ylenia" und "Zeynep" schon geschwächt wurden, könnten umstürzen. Begleitet wird der Wind auch am Montag von starken Regenfällen.

Örtlich muss mit Hochwasser gerechnet werden . So droht im Laufe des Montags voraussichtlich an der Weser und den kleineren Oberflüssen von Lahn und Eder die Meldestufe 2. Das würde Überflutungen bedeuten, so Köckritz.

Am Dienstag bleibt es windig, in den höheren Lagen vielleicht auch stürmisch. Im Laufe des Nachmittags ziehen wieder dichte Wolken aus Nordwesten auf und bringen ab dem Abend neuen Regen. Erst am Mittwoch könne mit einer kurzen Wetterberuhigung gerechnet werden, sagt der hr-Wetterexperte. "Dann geht's voraussichtlich wieder wechselhaft weiter."

Orkanböen bis 132 km/h

Erst am vergangenen Mittwoch und Donnerstag war "Ylenia" mit bis zu 120 km/h über Hessen gezogen, die höchste Geschwindigkeit wurde auf der Wasserkuppe gemessen. Das Sturmtief sorgte für fast 600 Feuerwehreinsätze. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen und Schienen, am Frankfurter Flughafen wurden Flüge gestrichen. Mehrere Schulen blieben vorsorglich geschlossen.

Nach einer kurzen Atempause erreichte Orkantief "Zeynep" Hessen am Freitagabend und richtete vielerorts Schäden an. In Frankenberg zum Beispiel wurden Windgeschwindigkeiten von 132 km/h gemessen. Mehrere Menschen wurden bei Unfällen mit umgestürzten Bäumen und herabfallenden Ästen verletzt.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht