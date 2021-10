Mit Tempo 100 und mehr fegt Sturmtief "Ignaz" über Hessen hinweg. Feuerwehr und Polizei rückten zu zahlreichen Einsätzen aus vor allem wegen umgekippter Bäume auf Straßen und Bahnstrecken.

Sturmtief "Ignatz" hält seit dem frühen Donnerstagmorgen Feuerwehrleute und Polizisten in Hessen auf Trab - und verlangt Pendlern einiges an Mut und Geduld ab. In ganz Hessen gingen am Morgen zahlreiche Meldungen bei den Dienststellen ein.

Sprecher der Polizei in den Regionen berichteten von umgestürzten Bäumen, herumfliegenden Sonnenschirmen oder einem weggeflogenen Trampolin. Meldungen über Verletzte lagen am Morgen nicht vor. Vereinzelt kam es zu Sachschäden.

Einsätze in ganz Hessen

Ob ein Baum auf der A5 in Südhessen bei Zwingenberg oder umhergeschleuderte Verkehrsschilder auf der A5 in Mittelhessen bei Butzbach (Wetterau): Autofahrern war Vorsicht geboten, aber auch Fußgänger, wie Meldungen zeigten

"Seit 4 Uhr heute Morgen sind wir zu elf Sturmeinsätzen ausgerückt. Bislang umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste", twitterte die Frankfurter Feuerwehr.





In Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) stürzte ein Baum gegen einen Linienbus und drückte eine Scheibe ein. Der Fahrer blieb unverletzt und Fahrgäste waren noch nicht im Bus.





Bei Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) auf der B26 kollidierte ein Lkw mit einem umgefallenen Baum.





Auf der B3 südlich von Jesberg (Schwalm-Eder) stürzten mehrere Verkehrsschilder um.

Auch der Schienenverkehr war betroffen:





Ein in die Oberleitung gewehter Baum verhindert am Morgen den Fern- und Nahverkehr zwischen Frankfurt und Darmstadt.





Weil ein Baum auf die Gleise gefallen war, kam es beispielsweise auf den Regionalbahnlinien RB45 (Limburg-Wetzlar-Gießen-Fulda), RB90 (Limburg-Siegen) und RE99 (Gießen-Siegen) zu Verspätungen und Ausfällen.





Im Straßenbahnverkehr in Frankfurt fuhr die Linie 17 wegen eines Unwetterschadens im Bereich Oberschweinstiege nicht zwischen den Haltestellen Louisa Bahnhof und Neu-Isenburg.

Höchste Windgeschwindigkeit bislang: 110 km/h

Nach Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach besteht in Teilen Hessens noch für Stunden die Gefahr von orkanartigen Böen. Die höchste Windgeschwindigkeit des Sturms bisher wurde am 500 Meter hohen Hausbergturm in Butzbach (Wetterau) gemessen: Sie betrug 110 km/h. Bis zum Nachmittag könne es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 90 Stundenkilometern geben, warnte der DWD.

Erst am Abend beruhigt sich die Lage allmählich. Die Temperaturen steigen nicht über 16 Grad. Am Freitag kann es hauptsächlich in der Nordhälfte noch weitere Schauer geben, hier sind auch noch Sturmböen möglich.