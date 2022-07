Beim Sturz aus dem vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in Gießen hat sich ein fünfjähriger Junge lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Auch in Wiesbaden fiel ein Mädchen aus dem Kinderzimmer-Fenster.

Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend in der Gießener Innenstadt: Aus noch ungeklärter Ursache fiel ein fünf Jahre alter Junge aus dem vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Bei dem Sturz in rund zehn Meter Tiefe zog sich das Kind schwere Kopfverletzungen zu und befindet sich laut Polizei in einem kritischen Zustand.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. In der Wohnung selbst war noch die 25 Jahre alte Mutter mit einem weiteren kleinen Kind. Sie konnte aber noch nicht befragt werden, da sie unter Schock steht und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Zunächst hatte die Polizei von einem Sturz aus dem fünften Stock berichtet, diese Angabe aber auf Nachfrage korrigiert.

Mädchen in Wiesbaden schwer verletzt

Erst am Freitag war ein Kleinkind in Wiesbaden aus einem geöffneten Fenster gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag soll das zweijährige Mädchen auf eine Fensterbank seines Zimmers im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses geklettert sein. Das Mädchen stürzte von dort in die Tiefe und landete auf einer Rasenfläche.

Bei dem Sturz aus rund acht Metern Höhe zog sich die Zweijährige demnach schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht und stationär behandelt, "befindet sich aber glücklicherweise nicht in Lebensgefahr", wie die Polizei berichtete. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, soll nun ermittelt werden.