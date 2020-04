Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Runkel (Limburg-Weilburg) schwer verletzt worden.

Der Mann wollte einen vor ihm fahrenden Wagen überholen und merkte offenbar zu spät, dass der Pkw nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 59-Jährige stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik kam.