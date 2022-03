Sturz in die Tiefe

Sturz in die Tiefe Dachdecker bei Arbeiten schwer verletzt

Ein Dachdecker ist am Donnerstagnachmittag in Runkel (Limburg-Weilburg) bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann durch das Dach einer Scheune im Stadtteil Dehrn gebrochen und etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.