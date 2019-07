Unwetter in Wolfhagen [Videoseite]

Starker Regen und Hagel haben die Feuerwehr im nordhessischen Wolfhagen am Freitag in Atem gehalten. Die Einsatzkräfte rückten in kurzer Zeit mehr als 30 Mal aus. Zwischenzeitlich war Wolfhagen regelrecht geflutet.

Sieht aus wie ein Fluß, ist aber eine Straße: Hagel und Starkregen haben Wolfhagen (Kassel) am Freitag überflutet. Die Feuerwehr musste in kürzester Zeit 33 Mal ausrücken.

In ganz Hessen wüteten Unwetter am Nachmittag. Es gab insgesamt 31 Warnungen für Hessen am Freitagnachmittag, darunter 15 Unwetterwarnungen.

Gewitter behindert Flugverkehr

Am Frankfurter Flughafen gab es am Nachmittag Behinderungen wegen des Gewitters. Mehrere Maschinen mussten durchstarten und konnten nicht landen. "Aufgrund heftiger Gewitter im Großraum Frankfurt kommt es am Frankfurter Flughafen zu Verzögerungen im Betriebsablauf", teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit.

Fluggäste sollten ausreichend Zeit für die Anreise einplanen. Darüber hinaus empfiehlt Fraport, den Flugstatus vorab auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen.