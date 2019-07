Unwetter in Wolfhagen und Heuchelheim [Videoseite]

Sturzbach flutet Wolfhagen, vermutlich Tornado in Naunheim

Starker Regen und Hagel haben die Feuerwehren am Freitag in Atem gehalten. Wolfhagen war vorübergehend regelrecht geflutet. In Wetzlar-Naunheim hat vermutlich ein Tornado gewütet. Am Frankfurter Flughafen fielen Flüge aus.

Sieht aus wie ein Fluss, ist aber eine Straße: Hagel und Starkregen haben Wolfhagen (Kassel) am Freitag überflutet. Die Feuerwehr musste in kürzester Zeit 33 Mal ausrücken. Auch auf der A49 bei Fritzlar (Schwalm-Eder) kam es wegen Starkregen zu Behinderungen.

Überschwemmungen gab es auch in Gudensberg. Auch dort hagelte es so stark, dass die Straßen aussahen, als seien sie mit Schnee bedeckt. Heuchelheim bei Gießen war ebenfalls betroffen. In Südhessen kam es auf der A3 wetterbedingt zu zehn Kilometern Stau und stockendem Verkehr zwischen Raunheim (Groß-Gerau) und Niedernhausen (Rheingau-Taunus).

In Gudensberg standen vereinzelt auch Straßenzüge unter Wasser Bild © Ulrich Brandenstein

Im Wetzlarer Stadtteil Naunheim wütete vermutlich ein Tornado. Eine Facebook-Nutzerin hatte das Naturphänomen am Himmel gefilmt. "Es könnte ein Tornado sein", sagt hr-Wetterexperte Rainer Behrendt. "Die rüsselartige Form der Wolke und die Rotation deuten darauf hin." Absolute Sicherheit gebe es aber erst, wenn man die entstandenen Schäden betrachte - zum Beispiel verdrehte Bäume.

Landesweit wüteten am Nachmittag Unwetter. Es gab insgesamt 31 Warnungen, darunter 15 Unwetterwarnungen.

So sah es auf den Straßen in Gudensberg nach dem Hagelschauer am Freitagnachmittag aus. Bild © Ulrich Brandenstein

Gewitter behindert Flugverkehr

Auch am Frankfurter Flughafen gab es am Nachmittag Behinderungen. "Aufgrund heftiger Gewitter im Großraum Frankfurt kommt es zu Verzögerungen im Betriebsablauf", teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Der Flughafen fertigte gut eine Stunde lang keine Passagiere ab. Nach Auskunft des Betreibers Fraport wurden bis zum Nachmittag 117 von insgesamt 1.560 vorgesehenen Starts und Landungen gestrichen.

Das geschieht laut Fraport routinemäßig aus Sicherheitsgründen, wenn vor Blitz und Donner im Umkreis von acht Kilometern gewarnt werde, sagte ein Sprecher. Ein Aufenthalt auf dem Flugfeld sei dann verboten. Mehrere Maschinen konnten nicht landen und mussten durchstarten.

An Deutschlands größtem Airport sollten am Freitag, dem Tag des Sommerferienbeginns in Nordrhein-Westfalen, rund 230.000 Passagiere ankommen oder abfliegen. Fluggäste sollten ausreichend Zeit für die Anreise einplanen. Darüber hinaus empfiehlt Fraport, den Flugstatus vorab auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen.