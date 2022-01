Tumortherapie schlägt offenbar an

Die Tumortherapie bei der bekannten Wanderstute Jenny aus Frankfurt schlägt offenbar an.

Sie fühle sich "supergut", teilte ihr Besitzer am Montag mit. Das 26 Jahre alte Pferd spaziert seit etwa 15 Jahren regelmäßig allein durch Fechenheim und am Mainufer entlang. Im Dezember war der Krebs entdeckt worden, der in Hannover behandelt wird.