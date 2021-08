Suchaktion wegen Rad am Ufer

Radfahrer gesucht Suchaktion wegen Rad am Ufer

Nach dem Fund eines Fahrrads an der Lahn bei Solms (Lahn-Dill) haben Suchmannschaften nach einem mutmaßlich in den Fluss gestürzten Radfahrer gesucht.

Zeugen hatten laut Polizei am Sonntag nahe der Schleuse Altenberg in Oberbiel ein Herrenrad am Ufer entdeckt. Die Aktion wurde einige Stunden später ergebnislos abgebrochen.