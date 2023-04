Auf der Suche nach einem 25-Jährigen ist es am Samstagabend im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel zu einem Polizeieinsatz mit Spezialkräften gekommen. Eine Diskothek musste vorübergehend geschlossen werden.

Der Polizei war gemeldet worden, dass der 25-Jährige in einem Video mit der Anwendung von Gewalt gedroht hatte. Da sein Aufenthaltsort zunächst nicht bekannt war und es nicht klar war, ob er bewaffnet war, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz am Samstagabend, an dem auch Spezialkräfte der Polizei beteiligt waren. Während des Einsatzes musste auch eine Diskothek vorübergehend geschlossen werden.

Im Verlauf der Nacht konnte der Aufenthaltsort des 25-Jährigen ermittelt werden. Er wurde am Sonntag vorübergehend festgenommen, wie die Polizei mitteilte. In seiner Wohnung wurde eine Softairwaffe sichergestellt.