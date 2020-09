Die Polizei in Rüsselsheim ist weiter auf der Suche nach einem flüchtigen Unfallfahrer, der nach einem Zusammenstoß auf der A60 zu Fuß getürmt ist.

Noch gebe es keine konkrete Spur, so die Polizei am Donnerstag. Der Mann war am Mittwochabend mit seinem Wagen mit einem Transporter kollidiert. Der Transporterfahrer wurde dabei leicht verletzt.