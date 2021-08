Am Bahnhof in Gießen könnten eine oder mehrere Bomben liegen.

Am Bahnhof in Gießen könnten eine oder mehrere Bomben liegen. Bild © picture-alliance/dpa

Suche nach Bomben in Gießen bislang erfolglos

Keine Evakuierung am Montag

Am Bahnhof in Gießen läuft seit Montagmorgen die Suche nach Weltkriegsbomben, die in der Erde vergraben liegen könnten. 16 auffällige Punkte werden untersucht. Für zwölf von ihnen gibt es Entwarnungen.

Alte Leitungen, Kabel, Reste von Pfosten oder Stahlträgern sowie einen Steinbrocken mit hohem Erzanteil - die Suche nach Weltkriegsbomben am Gießener Bahnhof hat allerlei Metallgegenstände zutage gefördert, aber zunächst keinen Blindgänger. "Eines steht jetzt fest: Heute, Montag, kommt es nicht mehr zu einer Evakuierung in Gießens Süden", teilte eine Sprecherin der Stadt mit.

Die Suche soll am Dienstagmorgen fortgesetzt werden. Die Kommune geht davon aus, noch am Vormittag Klarheit darüber zu haben, ob - im Falle eines Bombenfunds - dann die Räumung eines größeren Gebietes doch notwendig wird.

12 von 16 Verdachtspunkten abgeklärt

Die Untersuchungen am Bahnhof hatte am Montagmorgen begonnen - wegen des Verdachts, dass im Boden noch Fliegerbomben schlummern. Von einer Evakuierung könnten bis zu 15.000 Anwohner betroffen sein.

Seit Montagmorgen werden die auffälligen Punkte untersucht Bild © Arne Batram (hr)

Bei Voruntersuchungen für den Bau einer großen Fahrradabstellanlage waren 16 Auffälligkeiten im Untergrund festgestellt worden. Diese deuteten nach Angaben der Stadt auf Metall und damit möglicherweise auch auf Fliegerbomben im Untergrund hin, was ein genaueres Hinsehen nötig machte.

Bei den Arbeiten am Montag konnten 12 der 16 Verdachtspunkte ausgegraben und für diese Entwarnung gegeben werden. Im Bereich des Gießener Bahnhofs waren während des Zweiten Weltkrieges viele Fliegerbomben niedergegangen.

Evakuierung: Radius von 1.000 Metern möglich

Erst nach einem tatsächlichen Bombenfund wird nach Angaben der Stadt der Umkreis festgelegt, den die Menschen für eine Entschärfung verlassen müssten. Laut einer Pressemitteilung der Stadt von vergangener Woche könnte das ein Radius von 500 Metern bei einer kleineren Bombe sein oder sogar 1.000 Metern bei einer größeren. Ist das Gebiet evakuiert, soll der Kampfmittelräumdienst unmittelbar mit der Entschärfung beginnen.

Die Stadt bittet die Bürger, die im vermeintlichen Umkreis (hier einsehbar ) wohnen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Die Institutionen, wie das Universitätsklinikum, die sich in der Nähe befinden, wissen bereits Bescheid und haben entsprechende Vorkehrungen getroffen. Auch mögliche Straßensperrungen sind schon vorbereitet.