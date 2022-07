Die Polizei hat im Landkreis Offenbach mit einem Hubschrauber nach einem mutmaßlichen Brandstifter gesucht.

Der etwa 25 Jahre alte Mann soll versucht haben, in einem Wald bei Hainburg ein Feuer zu entzünden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Spaziergängerin hatte den Verdächtigen gesehen und die Polizei alarmiert. Gefunden werden konnte der Mann jedoch nicht. Seit Ende März brennt es immer wieder im Wald und auf Feldern im Kreis Offenbach, zuletzt am Dienstag. Im Juni war ein Mann festgenommen worden und kam in U-Haft,die Brandserie ging aber weiter.