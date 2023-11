Nach dem Einsturz des Dachs der Elisabethenkirche am Kasseler Friedrichsplatz ist die Ursache weiter unklar.

Es sei noch zu früh, dazu etwas zu sagen, so der Fuldaer Bischof Gerber am Dienstag bei einem Ortsbesuch. Noch am Nachmittag sollte das Gebäude mithilfe einer Drohne begutachtet werden. Dabei soll geprüft werden, ob die Außenwände stabil und die angrenzenden Wohn- und Büroräume wieder nutzbar seien. Das Dach der katholischen Kirche war am Montag auf gesamter Länge eingestürzt. Ein Mann,der sich dort aufhielt, erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.