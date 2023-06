Ein 31 Jahre alter Schwimmer im Aartalsee wird seit Samstag vermisst. Rettungskräfte wollen die Suche nach dem Mann am Montag fortsetzen.

Seit einem mutmaßlichen Badeunfall am Samstagnachmittag im Aartalsee bei Bischoffen und Hohenahr (Lahn-Dill) wird ein 31 Jahre alter Schwimmer vermisst. Der Mann ging laut Zeugen gegen 14.30 Uhr ins Wasser und ist seitdem verschwunden, wie die Polizei mitteilte.

Die bislang vergebliche Suche nach dem 31-Jährigen soll am Montag fortgesetzt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Drohnen und Suchhunde im Einsatz

Am Samstag war der Badebereich geräumt und der See gesperrt worden. Mit Booten, Tauchern, einem Hubschrauber und einer Drohne suchten Feuerwehr, DLRG und Polizei nach dem Vermissten. Über 100 Einsatzkräfte waren nach Polizeiangaben vor Ort.

Am Abend wurde die Suche abgebrochen, am Sonntagmorgen wieder fortgesetzt. Die Einsatzkräfte suchten weiter mit Booten den See ab, zudem kamen speziell ausgebildete Suchhunde zum Einsatz. Der Badebetrieb bleibt bis auf Weiteres eingestellt.