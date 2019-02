Ein Polizeitaucher am Montag in der Fulda auf der Suche nach der fünfjährigen Kaweyar.

Ein Polizeitaucher am Montag in der Fulda auf der Suche nach der fünfjährigen Kaweyar. Bild © picture-alliance/dpa

Im nordhessischen Guxhagen geht die Suche nach einem vermissten fünfjährigen Mädchen weiter. Ein kurzer Moment der Hoffnung hatte sich am Montagabend rasch zerschlagen.

Die Suche nach einem vermissten fünfjährigen Mädchen im nordhessischen Guxhagen wird am Dienstag fortgesetzt. Allerdings seien dabei nicht mehr so viele Einsatzkräfte wie am Sonntag und Montag beteiligt, sagte ein Polizeisprecher in Homberg am Morgen. Die Wasserschutzpolizei werde weiter auf der Fulda im Einsatz sein, während Polizeistreifen den Nahbereich um den Fluss absuchen.

Die fünfjährige Kaweyar war am Sonntagnachmittag während ihrer Geburtstagsfeier von einem Spielplatz in Guxhagen (Schwalm-Eder) in der Nähe der Fulda verschwunden. Am Sonntag hatten rund 280 Polizisten und Feuerwehrleute nach dem Kind gesucht - unter anderem mit Tauchern, Rettungshunden und Hubschraubern.

Suche am Abend ohne Ergebnis

Am Montagabend keimte kurzfristig noch einmal Hoffnung auf: Eine Passantin hatte gegen 18.50 Uhr in einem Waldstück ein "Wimmern oder Weinen" gehört, wie ein Polizeisprecher dem hr am Dienstagmorgen bestätigte. Die Einsatzkräfte nahmen die kurz zuvor wegen Dunkelheit abgebrochene Suche wieder auf - allerdings vergebens. Sie suchten bis 23.10 Uhr, fanden aber keinerlei Hinweise.

